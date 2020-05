BSC Drukarnia Opakowań złożyła do KNF wniosek o wycofanie akcji z obrotu



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka.

"Zarząd BSC Drukarnia Opakowań [...] informuje, że w związku z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca spółki z grupy AR Packaging nabyły w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań. Wcześniej grupa AR Packaging informowała, że poprzez A&R Carton, kontroluje 60,82% akcji BSC Drukarni Opakowań.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 279,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)