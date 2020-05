Wśród zmarłych jest wielu lekarzy, którzy tak jak doktor Oscar Giudice wrócili do praktyki, by pomóc w szpitalach i przychodniach, gdzie brakuje rąk do pracy z powodu fali zakażeń wśród personelu medycznego.

Od początku kryzysu we Włoszech koronawirusem zaraziło się ok. 22 tys. lekarzy i pielęgniarek oraz pielęgniarzy. To około jednej dziesiątej wszystkich zakażonych.(PAP)