Movie Games ma umowę na port gry 'Drug Dealer Simulator' na PlayStation i Xbox



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Movie Games zawarł z MD Games umowę na wykonanie portu i wydanie na konsole Playstation 4 i Xbox One gry "Drug Dealer Simulator", podała spółka. Będzie to drugi po "Postal Redux" projekt portingowy realizowany przez MD Games.

"Już zaraz po premierze 'Drug Dealer Simulator' na PC wspominałem, że powstanie wersji na kolejne platformy to tylko kwestia czasu. Gra bardzo dobrze została przyjęta przez użytkowników Steama, otrzymujemy również sygnały od graczy konsolowych, którzy z niecierpliwością czekają na grę przeznaczoną na ich platformy. Ruszają więc prace nad portingiem, zajmie się nim oczywiście MD Games. Będą one prowadzone równolegle z przygotowaniami wersji na platformy VR. Oba kanały dotarcia do graczy pozwolą nam jeszcze bardziej zwiększyć monetyzację produkcji" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Przygotowaniem portingu gry na konsole zajmie się MD Games. Jest to podmiot powołany przez Movie Games oraz Drageus Games, którego działalność koncentruje się na portowaniu gier na nowe platformy. Aktualnie spółka pracuje również nad konsolowymi wersjami gry "Postal Redux", reedycji gry z początku lat dwutysięcznych. Nowa wersja gry ma ukazać się na platformach Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One, wskazano również.

"'Drug Dealer Simulator' to świetna produkcja, która powinna zagościć również wśród graczy konsolowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy działać nad portingiem tej gry. Jest to również kolejny bardzo jakościowy projekt w naszym portfolio. Od niedawna pracujemy również nad portingiem 'Postal Redux', znakomicie przyjętego przez graczy remake'u pierwszej części kultowej serii 'Postal'" - dodał prezes MD Games Radosław Mrowiński.

W związku z dużym sukcesem "Drug Dealer Simulator" spółka zamierza kontynuować produkcję oraz wydawnictwo gier związanych z szeroko pojętą tematyką uliczną. W tym celu powołane zostało nowe studio True Games.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)