Asseco Data Systems wdraża e-podpis w branży HR we współpracy z firmą Unit4



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Stworzony przez Asseco Data Systems e-podpis SimplySign został zintegrowany z platformą Teta w firmie Unit4, która zapewnia obsługę firmowych procesów HR, podało Asseco DS.

"W HR digitalizacja bardzo dobrze się sprawdza. Firmy, które zainwestowały w nią już wcześniej, mają przewagę w czasach pracy zdalnej. Elektroniczne teczki pracownicze ułatwiają wiele procesów HR-owych. Integracja platformy Teta z e-podpisem SimplySign pozwala stworzyć w pełni cyfrowy obieg dokumentów HR, zarówno pod kątem realizowania bieżących działań, jak również przy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Do tej pory nie było tak kompleksowego rozwiązania na rynku" - powiedziała menedżer produktu Teta w firmie Unit4 Katarzyna Jaśniewicz, cytowana w komunikacie.

Platforma Teta umożliwia generowanie dokumentów HR oraz prowadzenie tzw. teczek pracowniczych w formie elektronicznej. Do tej pory dokumenty były wtórnie cyfryzowane w postaci skanowania podpisanych dokumentów papierowych. Dzięki integracji z e-podpisem SimplySign drukowanie i ręczne podpisywanie dokumentów nie jest już konieczne.

"Stworzony przez Asseco SimplySign jest kwalifikowanym e-podpisem chmurowym, co oznacza, że funkcjonuje w formie aplikacji mobilnej. Do elektronicznego podpisania dokumentu nie jest potrzebny komputer stacjonarny ani żadne dodatkowe urządzenia, gdyż można to zrobić na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu - np. smartfonie. To duża rewolucja w procesach HR" - powiedział dyrektor sprzedaży projektowej w Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

(ISBnews)