Ultimate Games wraz z innymi podmiotami utworzył spółkę 3T Games



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Ultimate Games wraz z innymi podmiotami powołał nową spółkę 3T Games, która będzie zajmować się tworzeniem preprodukcji gier komputerowych oraz produkcją pełnych wersji gier komputerowych, podała spółka.

"Zarząd Ultimate Games wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę tj. 3T Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy 3T Games wynosi 300 000 zł i dzieli się na 6 000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności 3T Games będzie tworzenie preprodukcji gier komputerowych, w tym przygotowywanie koncepcji do produkcji pełnych wersji gier komputerowych, oraz produkcja pełnych wersji gier komputerowych. Wydawcą gier komputerowych tworzonych przez 3T Games będzie emitent, podano także.



"Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

a) Emitent objął 3 600 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do 3T Games wkładu pieniężnego w wysokości 180 000 zł, co stanowi 60% w kapitale zakładowym 3T Games;

b) osoby fizyczne objęły 2 097 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do 3T Games wkładu pieniężnego w wysokości 104 850 zł, co stanowi 34,95% w kapitale zakładowym 3T Games;

c) osoba prawna objęła 303 udziały o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do 3T Games wkładu pieniężnego w wysokości 15 150 zł, co stanowi 5,05% w kapitale zakładowym 3T Games" - czytamy dalej.



Strony nie wykluczają dalszych podwyższeń lub sprzedaży części posiadanych udziałów na rzecz podmiotów trzecich. Docelowo Ultimate Games będzie posiadać w 3T Games nie mniej niż 40% udziałów w kapitale zakładowym, a 3T Games zakwalifikowana będzie jako jednostka stowarzyszona (z uwagi na brak kontroli) oraz wyceniana w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności zgodnie z MSR 28, podano także.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zadebiutowała na NewConnect w czerwcu 2018 r., zaś od lipca 2019 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)