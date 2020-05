Jujubee: Premiera gry 'Realpolitiks: New Power' na Xbox One 12 czerwca



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Gra "Realpolitiks: New Power" zadebiutuje na konsoli Xbox One 12 czerwca 2020 r., między innymi w USA, Europie i Rosji, podało Jujubee.

"Cena gry to 24,99 euro/24,99 USD. Przedsprzedaż gry rozpocznie się 3 czerwca 2020 na wszystkich wyżej wymienionych rynkach" - czytamy w komunikacie.

Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

(ISBnews)