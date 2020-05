PIH: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych wchodzi w życie 20 maja



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych oraz tych z kapsułką smakową w ponad 100 tys. punktów detalicznych w Polsce - zgodnie z unijną dyrektywą - wchodzi w życie 20 maja, poinformował wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Zakaz nie będzie jednak dotyczył papierosów elektronicznych, podgrzewaczy tytoniu oraz cygar i cygaretek mentolowych.

"Polska wyróżnia się na tle krajów Unii Europejską, jeśli chodzi o konsumpcję mentolowych wyrobów tytoniowych. Stanowią one u nas blisko 30% rynku. W niektórych sklepach odpowiadają one za 15%, a nawet 40% obrotu. Dlatego ta planowana zmiana, będzie miała tak duży wpływ na handel detaliczny w Polsce" - powiedział Ptaszyński podczas wideokonferencji.

Według niego, ze sprzedaży papierosów wpływa do budżetu państwa rocznie około 26 mld zł, a to oznacza, że 7-9 mld zł przychodów każdego roku stanowią właśnie papierosy mentolowe.

"Z badań wynika, że blisko 50% konsumentów nie wie o zakazie sprzedaży, który ma wejść 20 maja. Jednocześnie prawie 20% badanych deklaruje, że jest gotowe sięgnąć po papierosy mentolowe z czarnego rynku" - dodał wiceprezes.

Ptaszyński zwrócił uwagę, że w ostatniej dekadzie udział nielegalnych papierosów na polskim rynku udało się obniżyć do ok. 10% z 19%. Oprócz zakazu sprzedaży mentoli, są inne czynniki, które mogą powodować zawirowania na legalnym rynku wyrobów tytoniowych: wprowadzenie 10-proc. podwyżki akcyzy, która obowiązuje od stycznia br., objęcie podatkiem akcyzowym płynów do e-papierosów i wyrobów tytoniowych do podgrzewania, trudności z funkcjonowaniem systemu Track&Trace, czy wreszcie niepewność ekonomiczna spowodowana koronawiruem.

"Stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem i jako organizacja zwracamy się z apelem w pierwszej kolejności do Ministerstwa Finansów, KAS, żeby nie dopuścili do zalania nas papierosami przemycanymi do Polski. Kolejny apel kierujemy do konsumentów, aby nie korzystali z wyrobów podrabianych z szarej strefy, które produkowane są bez żadnego nadzoru i nie spełniają norm jakościowych i mogą zawierać inne substancje niewiadomego pochodzenia. Trzeci apel kierujemy do mediów, aby uświadomić jak największą liczbę konsumentów o zbliżającym się zakazie sprzedaży" - dodał Ptaszyński.

Wiceprezes wyjaśnił także, że jeżeli pozostaną w punktach sprzedaży wyroby tytoniowe o smaku mentolowym po 20 maja, to sklepy i punkty sprzedaży muszą skontaktować się z dystrybutorem czy hurtownią i ustalić procedurę, w jaki sposób należy je wycofać i ewentualnie zutylizować.

Ptaszyński dodał także, że podczas prac nad dyrektywą tytoniową intencją parlamentu europejskiego było, aby żadne papierosy smakowe nie były dostępne. "Ucięto wszystkie smakowe papierosy, w tym właśnie mentolowe" - podsumował wiceprezes.

(ISBnews)