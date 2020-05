DOPŁATY DO CZYNSZÓW W CZASIE PANDEMII. CO KRYJE PROJEKT RZĄDOWY?

Najemca musi mieć na 14 marca zawartą umowę najmu i może dostać oprócz dodatku mieszkaniowego również dopłatę do czynszu. Łącznie będzie to do 1500 zł, nie więcej niż 75 proc. czynszu – dodała Tylipska.

Nasz postulat to podniesienie kryterium dochodowego, nawet kosztem dopłaty do czynszu. Drugi postulat to objęcie programem osoby, które wynajmują, tylko część mieszkania - mówiła ekspertka.

Co trzeba będzie zrobić, aby uzyskać pomoc?

Osoba wynajmująca mieszkanie, będzie musiała iść do wynajmującego i poprosić go o potwierdzenie tego, że jest najemcą. Trzeba złożyć oświadczenie o swoich dochodach i udowodnić, że się straciło 25 proc. swojego dochodu – mówi Tylipska.