"Uderzenie koronawirusa było szokiem i dlatego część naborów na staże została zamrożona. Wszyscy czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Teraz wracamy powoli do normalności i firmy będą chciały rozpocząć współpracę z najlepszymi. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że będą ostrożniejsze w przyjmowaniu nowych praktykantów" - powiedział wiceprezes PRB - twórca i szef Programu Kariera Marian Owerko, cytowany w komunikacie.

Sytuacja związana z COVID-19 prawdopodobnie wpłynie na formy zatrudnienia studentów. "Przed zamrożeniem gospodarki ponad połowa zatrudnionych studentów miała etat. Jednak umową o pracę na czas nieokreślony mógł pochwalić się tylko co czwarty zatrudniony (27 proc.). Na umowach zlecenie pracowało 37 proc. studentów"- czytamy w komunikacie.

W przypadku zarobków studentów badanie wykazuje, że wśród obecnie pracujących studentów mediana (wartość środkowa) zarobków wynosi 2 001-3 000 zł netto.

"Ich oczekiwania rosną jednak, gdy patrzą w przyszłość. Za rok połowa studentów chciałaby zarabiać już co najmniej 4 000 zł netto, a za 3 lata - co najmniej 6 000 złotych. Preferowane zarobki połowy badanych za 10 lat to co najmniej 8 000 zł netto" - czytamy dalej.

Obecnie nastąpiło nieznaczne urealnienie oczekiwań płac wśród studentów co do przyszłości. "Rok temu 28 proc. respondentów chciało zarabiać za 10 lat powyżej 10 000 zł na rękę. W tym roku - 'tylko' co czwarty (24 proc.)" - wskazano w materiale. W Programie Kariera organizowanym już po raz 17-ty przez Polską Radę Biznesu pensja to minimum 3 500 zł za miesiąc stażu, a część firm jest gotowa zapłacić 4 000 zł lub nawet 5 000 zł. W niektórych przypadkach najlepsi mogą liczyć na stałe zatrudnienie. W Programie Kariera studenci i absolwenci mają do wyboru ponad 100 staży w kilkunastu branżach organizowanych w 16

>>> Czytaj też: Prekariat na rynku pracy. Jak Polska wypada na tle UE?