CCC: DeeZee otwiera sklepy online na Węgrzech, w Czechach, Słowacji i Rumunii



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - DeeZee z Grupy CCC otwiera sklepy online na czterech nowych rynkach zagranicznych: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji oraz Rumunii, podała spółka. Dotychczas, poza rodzimym rynkiem, marka DeeZee posiadała sklep online na Ukrainie (deezee.com.ua) i platformę deezee.eu z możliwością dystrybucji na rynki europejskie.

"Dzięki dołączeniu do Grupy CCC mieliśmy okazję skokowo rozszerzyć swoją działalność, a dodatkowo, dzięki wejściu do kanału offline, sprawdzić, jak marka DeeZee zostanie odebrana na nowych rynkach. Klientki pokochały DeeZee w Europie, a także na Bliskim Wschodzie, gdzie pojawiła się nawet specjalna kolekcja trafiająca w gusta tamtejszych klientek. Obecne otoczenie rynkowe i trwająca od tygodni pandemia w dużej mierze stały się katalizatorem naszego rozwoju, w tym intensyfikacji ekspansji zagranicznej" - powiedziała prezes Dominika Żak, cytowana w komunikacie.

DeeZee w 2019 roku wypracowało przychody na poziomie ok. 130 mln zł, co oznacza ponad 100-proc. dynamikę r/r. Równocześnie to jedna z najszybciej rozwijających się marek w ofercie CCC. Obecnie DeeZee posiada łącznie sześć platform e-commerce (Polska, Ukraina, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia) i jest dostępna także w sklepach CCC (stacjonarnych i online) oraz na eobuwie.pl, wskazano.

"W pierwszej kolejności wybraliśmy rynki, które są modowo podobne do polskiego, a także charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu kanału e-commerce. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne i organizacyjne, ale wierzymy, że jest to słuszny kierunek rozwoju. Chcemy, by przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły coraz większy udział w naszych wynikach. W październiku 2019 uruchomiliśmy testowo pierwszy zagraniczny sklep na Ukrainie, który dynamicznie się rozwija - sprzedaż na tym rynku stanowi obecnie już 10% całkowitej sprzedaży spółki, co pokazuje, że potrafimy szybko i z sukcesem zaistnieć na nowym rynku" - dodał członek zarządu DeeZee odpowiedzialny za ekspansję Maciej Marchwicki.

"DeeZee radzi sobie świetnie zarówno w okresie prosperity, jak i w szczególnie trudnych obecnych warunkach rynkowych. Szeroka i przemyślana aktywność marki w mediach społecznościowych wpisuje się w nową strategię komunikacyjną CCC, stawiającą na modowość i dotarcie do młodszej grupy klientów poszukujących najnowszych trendów w przystępnej cenie. Przewagi konkurencyjne DeeZee są szczególnie ważne w obliczu obecnych zmian rynkowych i docieraniu do klienta poprzez kanał online" - podsumował prezes CCC Marcin Czyczerski.

DeeZee jest właścicielem jednego z największych polskich sklepów internetowych z obuwiem damskim, DeeZee.pl. Firma jest obecna na polskim rynku od 2005 roku. Od 2018 wchodzi w skład grupy kapitałowej CCC.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)