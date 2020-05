Szczepionka przeciwko Covid-19 najwcześniej za 2 lata? "To i tak ekspresowe tempo"

Źródło: PAP

Nie należy oczekiwać szybkiego zastosowania szczepionki przeciwko Covid-19. Zdaniem przedstawiciela szwajcarskiej firmy farmaceutycznej będzie to możliwe najwcześniej za dwa lata. To i tak ekspresowo tempo, zwykle trwa to znacznie dłużej.