Alumetal liczy na powolną poprawę na rynku w III i IV kw. 2020 r.



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Alumetal zakłada, że po najtrudniejszym II kwartale będzie następować powolna poprawa na rynku motoryzacyjnym w III i IV kw. br., poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Spółka nadal celuje w poprawę swojej pozycji na rynku.

"W naszej ocenie, II kw. jest najtrudniejszym w całym 2020 r. Koszty zaoszczędzone do tej pory mają za zadanie zrekompensować bieżące trudności" - powiedziała Drzyżdżyk podczas telekonferencji.

Alumetal wprowadził już program oszczędności, na który złożyły się renegocjacja umów stałych, rezygnacja z ponoszenia części zabudżetowanych kosztów oraz zmniejszenie zatrudnienia o ok. 5% w stosunku do 635 osób zatrudnionych na koniec 2019 r.

Ze względu na specyfikę działania i brak możliwości całkowitego zatrzymania działalności spółka nie widzi możliwości skorzystania w pełni z tzw. tarczy antykryzysowej.

"Długoterminowo i krótkoterminowo Alumetal ciągle celuje w poprawę swojej pozycji konkurencyjnej, udziału w rynku europejskim" - zaznaczyła prezes.

Wyjaśniła, że u klientów spółka produkcja została zatrzymana a jej planowane wznowienie jest bardzo utrudnione. Wznowienia produkcji planowane pierwotnie na koniec kwietnia lub początek maja uległy trzykrotnemu przesunięciu, a ci klienci, którzy już rozpoczęli w miarę normalne funkcjonowanie sygnalizują poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych nie przekraczający 25%.

"Dlatego oczekujemy, że to właśnie II kw. jest najgorszy w 2020 r. i w kolejnych okresach spodziewamy się bardzo powolnej poprawy" - wskazała Drzyżdżyk.

Alumetal podał dziś, że spodziewa się ok. 50-proc. spadku wolumenu sprzedaży i przychodów grupy oraz jeszcze bardziej znaczącego spadku zysku EBITDA i zysku netto r/r w II kwartale 2020 r.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)