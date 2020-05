Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zatwierdziła na przejęcie części udziałów w Hama Polska przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), poinformowała KE.



Hama Polska jest obecnie kontrolowana wyłącznie przez DBK i oferuje wynajem ciężarówek i przyczep pod marką DBK Rental w Polsce.



Europejski Fundusz Leasingowy jest dostawcą rozwiązań finansowych, w tym leasingu, faktoringu, pożyczek i długoterminowych usług najmu w Polsce. DBK z kolei jest prywatną firmą dostarczającą produkty i usługi dla branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej, w tym wsparcie finansowe i usługi posprzedażowe w Polsce i w mniejszym stopniu na Litwie.



Komisja Europejska uznała, że planowane przejęcie nie spowoduje żadnych obaw w zakresie konkurencji ze względu na ograniczony wpływ, jaki miałby na rynek.



Umowa w sprawie nabycia 70% udziałów Hama przez Europejski Fundusz Leasingowy oraz dokapitalizowania DBK Rental została podpisana na początku lutego. W kwietniu zwrócono się w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Transakcja została zbadana przez Komisję w ramach uproszczonej procedury.



Hama będąca operatorem znaku towarowego DBK Rental, należy do Grupy DBK, największego w Polsce dostawcy produktów i usług dla sektora TSL. Działa na polskim rynku od 2007 roku, oferując kompleksowe usługi wynajmu pojazdów użytkowych dla branży transportowej. Oferuje rozwiązanie dla firm poszukujących wygodnych i elastycznych metod optymalizacji swoich ogólnych kosztów utrzymania floty.



Suma bilansowa Hama Polska wynosi prawie 500 mln zł, a wielkość finansowanej floty to ponad 3 100 pojazdów.



Transakcja nabycia udziałów oraz dokapitalizowania DBK Rental przez EFL przewiduje wieloletnią współpracę pomiędzy przyszłymi udziałowcami. Nawiązanie strategicznego partnerstwa to także mocne zaangażowanie dla wsparcia dalszego rozwoju DBK Rental na dynamicznie rosnącym rynku, dzięki m.in. wsparciu finansowemu Grupy EFL, usługom serwisowym dostarczanym przez Grupę DBK oraz kompetencjom i doświadczeniu wszystkich uczestników transakcji, podsumowano.



EFL, którego właścicielem jest francuska grupa bankowa Crédit Agricole, jest jednym z liderów rynku leasingu ruchomości w Polsce. Grupa EFL od ponad 28 lat dostarcza usługi finansowania, wspierając klientów usługami leasingu, najmu, pożyczek i faktoringu. Suma bilansowa Grupy EFL to około 12 mld zł, w roku 2019 grupa sfinansowała aktywa o łącznej sumie ponad 6,4 mld zł.



(ISBnews)