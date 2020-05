PKN Orlen: Na budynku Orlen Projekt zamontowano instalację fotowoltaiczną



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Na budynku Orlen Projekt - spółki zależnej PKN Orlen - w Płocku zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 50 kWp, podała spółka. To największa mikroinstalacja fotowoltaiczna w Grupie Orlen.

Instalacja umożliwi Orlen Projekt zmniejszenie do 25% w skali roku opłat za zużycie energii elektrycznej oraz istotne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, podano w komunikacie.

"Zgodnie ze strategią, zwiększamy zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną. Jako PKN Orlen poprzez swoje działania, jak choćby budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Bałtyku, konsekwentnie wpisujemy się w trend zielonej energetyki. W przeszłości zainwestowaliśmy w niskoemisyjne źródła gazowe, rozwijamy technologie produkcji wodoru, wierząc, że jest to paliwo przyszłości w transporcie. Instalacja fotowoltaiczna w Płocku, zasilająca Orlen Projekt, wpisuje się w realizowany na wielu poziomach proces transformacji energetycznej" - skomentował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Przy projektowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej analizowaliśmy rozwiązania techniczne pod kątem uzyskania jak najwyższej efektywności. Przy doborze typu paneli fotowoltaicznych oraz kąta ich nachylenia pod uwagę została wzięta lokalizacja i konstrukcja budynku, a także stopień nasłonecznienia. Umożliwiło to zoptymalizowanie kosztów inwestycji i osiągnięcie korzystnego efektu pod względem zwrotu poniesionych nakładów. Zadanie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu pracowników Orlen Projekt, którzy zresztą byli jego pomysłodawcami" - powiedział prezes Orlen Projekt Marcin Kasza.

Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na budynku sąsiadującym z głównym budynkiem spółki Orlen Projekt. Składa się ona z 175 paneli polikrystalicznych o mocy 285 W każdy, wyposażonych w optymalizery mocy, które pozwalają zwiększyć do 25% wytworzonej energii elektrycznej w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub zacienienia. Tak zaprojektowana instalacja umożliwia wyprodukowanie w skali roku do 51MWh energii elektrycznej.

Wcześniej koncern w ramach programu pilotażowego zamontował panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 180 kWp, zbudowane z ogniw krzemowych mono i polikrystalicznych, na dachach i wiatach 11 wybranych stacji paliw w Polsce, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)