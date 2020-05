Tauron przystosował pierwszy z bloków 200 MW w Jaworznie do konkluzji BAT



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - W Elektrowni Jaworzno zakończono przystosowanie pierwszego z bloków klasy 200 MW do warunków konkluzji BAT, podał Tauron Polska Energia. Łącznie do listopada br. zmodernizowane zostaną trzy bloki, w których montowane są instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) trzykrotnie redukujących emisję tlenków azotu. Koszt modernizacji to 165 mln zł.

"Modernizacja naszych bloków 200 MW jest konieczna, by obniżyć ich emisyjność, a co za tym idzie, by mogły od 2021 roku uczestniczyć w rynku mocy. Wdrożony w 2017 roku program to wieloetapowe i złożone zadanie. Jego zakończenie oznaczać będzie gotowość jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie do działania w nowych rygorach środowiskowych" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Umowa z wykonawcą obejmuje zakres prac od dokumentacji projektowej przez wykonawstwo po serwis pogwarancyjny.

"Najważniejsze zadanie to wykonanie i montaż kompletnej instalacji redukcji emisji tlenków azotu z poziomu 200 mg/m3 do poziomu poniżej 65 mg/m3. Prace prowadzone na pozostałych dwóch blokach 200 MW postępują zgodnie z harmonogramem" - podano także.

Tauron Wytwarzanie od 2017 roku realizuje program "Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku", którego celem jest modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiający ich eksploatację z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych. Ogłoszone w 2018 roku przetargi dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki.

"Nasi eksperci zaczęli prace nad dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT niezwłocznie po ich ogłoszeniu. Chcieliśmy, by spółka była jak najszybciej gotowa do przeprowadzenia inwestycji w swoich lokalizacjach" - wskazał prezes Taurona Wytwarzanie Kazimierz Szynol.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 roku konkluzje BAT (najlepszych dostępnych technik), nakładają na duże obiekty energetycznego spalania (LCP) restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, jak również chloru, rtęci i fluorowodoru od sierpnia 2021 r, a także określają wytyczne dotyczące monitoringu emisji.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)