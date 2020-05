Minister powiedziała, że na dopłaty do wynagrodzeń pracowników dla firm Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeznaczyło już 871 mln zł z funduszy Unii Europejskiej, przy czym wypłaconych zostało 273 mln zł. Zatwierdzonych zaś do wypłaty jest 871 mln zł. "Liczba wniosków przyrasta wręcz lawinowo, co pokazuje, że zapotrzebowanie jest ogromne, ale też, że przedstawiliśmy dobrą ofertę i że wypłaty szybko trafiają na konta przedsiębiorców, samozatrudnionych czy organizacji pozarządowych" - wskazała. Przytaczając ostatnie dane resortu wskazała, że przedsiębiorcy złożyli już ponad 147 tysięcy wniosków, a wsparciem objętych jest 213 tys. osób. Przypomniała, że w sumie na wsparcie pracodawców ze środków UE przeznaczonych jest ponad 2,6 mld zł.

Drugą szybką formą pomocy dla firm - jak wskazała - są uruchomione pod koniec kwietnia pożyczki, pozwalające przedsiębiorcom utrzymać płynność finansową. Przypomniała, że w ubiegłym tygodniu na konta firm trafiły pierwsze pieniądze. "Te pożyczki okazały się hitem naszego Funduszowego Pakietu Antywirusowego" - powiedziała, zaznaczając, że w niecałe dwa tygodnie złożono blisko 1000 wniosków na kwotę przekraczającą pół miliarda złotych. "Kilku pośredników finansowych, współpracujących z BGK zawiesiło przyjmowanie wniosków, bo pula o jaką starali się przedsiębiorcy znacznie przekroczyła budżet. Dlatego zdecydowaliśmy się dołożyć do pierwotnej puli 400 mln złotych kolejne 150 mln zł programu Inteligentny Rozwój" - powiedziała. Podkreśliła, że kwota ta może jeszcze zostać zwiększona, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zaznaczyła jednak, że pośrednicy otrzymają dodatkowe fundusze, pod warunkiem, że przedtem ocenią pozytywnie co najmniej połowę złożonych wniosków. "To nie są pieniądze, które mają leżeć na kontach i czekać na lepsze czasy" - wskazała.

Przypomniała, że pożyczki są bezkosztowe i połączone z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania, a przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał. Może też skorzystać z półrocznej karencji i dwumiesięcznych wakacji kredytowych, a spłatę pożyczki - jak zaznaczyła - jest rozkładana nawet na 6 lat. "Wypłacamy od kilkudziesięciu tysięcy, aż do nawet 15 milionów złotych, a uzyskane pieniądze można przeznaczyć na bieżącą działalność, regulowanie rachunków, spłatę kontrahentów czy raty leasingowe" - przypomniała, zaznaczając, że tę pomoc można łączyć z rozwiązaniami oferowanymi filmom w rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Minister zapowiedziała również, że resort, wspólnie z marszałkami województw, pracuje nad nowym instrumentem pomocy dla firm - dotacjami na kapitał obrotowy. Pytana o szczegóły, wskazała, że będą one znane pod koniec maja. "Rozwiązania, które zamierzamy współfinansować ze środków unijnych, konsultujemy z Komisją Europejską. Notyfikujemy kolejne programy pomocowe, by wsparcie dla przedsiębiorstw było przyznawane w zgodzie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Chcemy mieć pewność, że ponoszone dziś wydatki nie zostaną w przyszłości zakwestionowane" - zaznaczyła. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska