Grupa Azoty: Pandemia nie wpływa na harmonogram Polimerów Police



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na harmonogram realizacji Polimerów Police - flagowej inwestycji Grupy Azoty, zapewnił prezes Wojciech Wardacki.

"Harmonogram Polimerów Police realizowany jest zgodnie z planem, a prace toczą się bez przeszkód" - powiedział Wardacki w trakcie wideokonferencji.

Potwierdził także, że umowa z sprawie finansowania dłużnego dla tej inwestycji jest "bardzo bliska finalizacji".

"W III i IV kwartale spodziewamy się napływu specjalistów z Azji i mamy już uruchomione procedury, które pozwolą na bezproblemowy przyjazd tych pracowników" - dodał Wardacki.

"Jeśli chodzi o kapitał spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, to 118 mln USD zostało już wniesione, 160 mln USD będzie wniesione jeszcze w II kw. 2020 lub na początku III kw., a kolejne 186 mln USD w III kw. roku. Po tym nastąpią wpłaty od naszych partnerów z Korei i Grupy Lotos, a na końcu banki, już w 2021 roku" - dodał wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)