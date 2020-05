ML System ma patent na przetwarzanie rozproszonej energii odnawialnej w użytkową



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Europejski Urząd Patentowy udzielił ML System patentu, którego przedmiotem jest przetwarzanie rozproszonej energii odnawialnej w energię użytkową, podała spółka. Otrzymany certyfikat wpisuje się w strategię dywersyfikacji portfolio produktowego.

"Opatentowane zostało urządzenie, które przekształca i optymalizuje energię uzyskaną z wielu rodzajów ogniw fotowoltaicznych oraz, co szczególnie istotne, modułów umieszczonych pod różnymi kątami. Rozwiązuje to wiele problemów przy instalacjach realizowanych w niestandardowych miejscach budynków i płaszczyznach. To istotna przewaga nad klasycznymi falownikami. Ponadto urządzenie może służyć jako ładowarka pojazdów elektrycznych różnych rodzajów. Może być także wykorzystywana w branży smart city jako inteligenta ładowarka systemów zasilania lamp fotowoltaicznych czy wiat przystankowych" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Przyznany certyfikat jest efektem wielu lat pracy działu badawczo-rozwojowego lidera polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), podkreślono w materiale.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

