Włochy: Burmistrz Wenecji: do miasta wrócili turyści

Źródło: PAP

Do Wenecji powrócili turyści - ogłosił w niedzielę burmistrz miasta Luigi Brugnaro. "Przyjedźcie zobaczyć teraz Wenecję, to wyjątkowa okazja" - zaapelował do Włochów w telewizji RAI.