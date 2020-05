Kanada: 103 ofiary śmiertelne, 1189 nowych przypadków

Źródło: PAP

W Kanadzie liczba przypadków koronawirusa wzrosła w ciągu ostatniej doby o 1 189, do 84 081; na Covid-19 zmarły kolejne 103 osoby. W sumie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 6 380. Rząd prowincji Ontario zaapelował do mieszkańców o przeprowadzanie testów na koronawirusa.