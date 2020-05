Od 12 marca z powodu koronawirusa w szkołach nie odbywają się zajęcia, a od 25 marca niemal na stałe zostało wprowadzone kształcenie na odległość. Już w pierwszym tygodniu Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, ogłaszał, że ponad 90 proc. placówek realizuje z powodzeniem ten obowiązek. Jednak – choć w tym czasie kuratorzy oświaty domagali się od placówek oświatowych rozmaitych informacji dotyczących nowej formy prowadzenia lekcji – okazuje się, nikt nie prowadzi kluczowych statystyk: ilu uczniów w tym systemie nauczania w ogóle nie uczestniczy.

Obowiązek nauki

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat, a trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 18. roku życia. Co roku mamy jednak do czynienia z tzw. odpadem szkolnym (pojęcie pedagogiczne), czyli uczniami, którzy z różnych powodów przerywają realizację tego obowiązku. Według szacunków liczba takich dzieci wynosi co najmniej kilkanaście tysięcy.

W systemie edukacji zdalnej może być zdecydowanie większa, bo więcej jest obiektywnych przeszkód. Trudniej zmobilizować dziecko do nauki, a jest też rzesza uczniów, którzy nie mają do tego w domu warunków, np. z powodu braku sprzętu czy sytuacji rodzinnej. MEN jednak zapewnia, że liczba dzieci, które nie uczestniczą w zdalnych lekcjach, jest niewielka. Dariusz Piontkowski twierdzi, że ani jego resort, ani kuratorzy oświaty nie zbierają takich informacji.

źródło: DGP

Zebrał je jednak stołeczny ratusz. Okazało się, że na ponad 235 tys. uczniów w Warszawie nie ma kontaktu z około 600 dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym. Pytana o te dane Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN, zastanawia się, czy takie tezy stawiane są na podstawie liczby uczniów, którzy przez cały czas nie kontaktują się z nauczycielami, czy dotyczy to tych, którzy robią to wybiórczo. Nauczyciele i organizacje związkowe przekonują jednak, że niezależnie od przyjętej metodologii problem znikania uczniów z systemu narasta.

– Od związkowców z Łodzi mam informację, że przynajmniej na początku kontaktu nie było z 15 proc. uczniów. W skali kraju, jeśli będzie to nawet 1 proc., mamy około 46 tys. dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– MEN i kuratorzy nie mogą udawać, że nie ma problemu, bo jeśli okaże się, że po wakacjach kształcenie zdalne będzie kontynuowane, to liczba uczniów uchylających się od obowiązku będzie postępować. A nikomu nie zależy na tym, aby efektem tej bezczynności było powstanie pokolenia pandemicznego, któremu nie chce się uczyć – dodaje.

Samorządy nic nie widzą

DGP zapytał samorządy, czy dostrzegają ten problem. Okazuje się, że nie otrzymują takich sygnałów. Nawet Łódź bagatelizuje szacunki związkowców.

– Dyrektorzy szkół nie zgłaszali braku kontaktu z uczniami, choć oczywiście nie można wykluczyć pojedynczych przypadków – zapewnia Monika Pawlak z łódzkiego urzędu miasta.

Potwierdza, że wydział edukacji nie zbierał takich danych ze szkół. Także łódzkie kuratorium nie ma informacji, by na terenie województwa którykolwiek uczeń nie został objęty zdalnym nauczaniem. I podkreśla, że jeśli zdarzały się takie sytuacje, to do tej pory szkoła nawiązała już kontakt i wszyscy uczniowie kształcą się online bądź też pobierają materiały do nauki bezpośrednio od nauczyciela.

Problemów w kontaktach z uczniami nie zgłaszali dyrektorzy szkół z Bydgoszczy – takich sygnałów nie ma ani ratusz, ani kuratorium oświaty. Zjawisko to dostrzega Kraków, choć jak zapewnia Dariusz Nowak, rzecznik tamtejszego magistratu, średnio w szkołach takich uczniów jest kilku. Podobnie jest w Białymstoku. – Problem występuje sporadycznie, w kilku szkołach i dotyczy ogółem 19 uczniów. Z rodzicami 18 dzieci udało się nawiązać kontakt. W jednym przypadku nie odbierają telefonów od pracowników szkoły, nie odpowiadają na e-maile i pisma. Powiadomiono policję i sąd rodzinny – wskazuje Kamila Bogacewicz z białostockiego urzędu miasta.

Niektóre samorządy wskazują w tym kontekście na braki sprzętowe. – 63 uczniów szkół ponadpodstawowych z powodu braku łączy internetowych nie korzysta podczas zajęć z komputera lub laptopa, natomiast wykorzystują oni pozostałe narzędzia – potwierdza Monika Głazik z urzędu miasta w Lublinie.

Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji w Katowicach, przyznaje wprost, że statystyk, czy uczeń korzysta z kształcenia na odległość, się nie prowadzi. I zaznacza, że dyrektorzy szkół mają wiele skutecznych narzędzi do wyegzekwowania obowiązku nauki.

Niedostosowana procedura

Inaczej sprawę widzą nauczyciele i związkowcy. – Nasi członkowie potwierdzają, że takich przypadków np. w Bydgoszczy jest około pięć–sześć na szkołę. Dyrektorzy powinni w takiej sytuacji kontaktować się z rodzicami, a jeśli to jest utrudnione – wysłać do nich pracownika. Niestety w obecnym reżimie sanitarnym jest to niemożliwe – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w FZZ. Dodaje, że szefowie placówek mogą też np. nałożyć na rodziców w trybie decyzji administracyjnej grzywnę, ale takich przypadków w ubiegłym roku było zaledwie kilka. – Jedynym skutecznym narzędziem jest powiadomienie sądu rodzinnego. Jednak także sądy w ostatnich miesiącach pracowały w bardzo ograniczony sposób – podkreśla.

Sławomir Broniarz przyznaje, że przy obecnych zadaniach nałożonych na nauczycieli – związanych z kształceniem na odległość, a także prowadzeniem opieki w szkołach – nie ma możliwości sprawdzania rodziców, jak wypełniają obowiązki wobec swoich podopiecznych.

Potwierdzają to szefowie placówek – dostrzegają problem, ale nie mają czasu ani możliwości, aby skutecznie wyegzekwować uczestnictwo dzieci w zajęciach. – Możemy tylko prosić rodziców, aby ich dzieci łączyły ze szkołą. W pierwszych tygodniach mieliśmy dwoje uczniów, z którymi straciliśmy kontakt. Udało nam się przekonać opiekunów, aby zgłaszali się do nas osobiście po materiały do nauki – mówi Tatiana Muszyńska-Kwiecień, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie.

Gdy dyrektorom uda się nawiązać kontakt z rodzicami i uczeń zaloguje się kilka razy do systemu, uważa się, że wrócił do szkoły. A jeśli sytuacja się powtarza, to procedura również.

