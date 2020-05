Bank powiadomił w krótkim komunikacie, że Nagy, który jako wiceprezes odpowiadał za politykę monetarną, stabilność finansową oraz stymulowanie kredytów, zrezygnował z powodu „objęcia innego ważnego stanowiska kierowniczego”.

„Ta wiadomość jest kompletnym zaskoczeniem, nikt się tego nie spodziewał. W ostatnich latach Marton Nagy sprawował operacyjne kierownictwo nad węgierską polityką monetarną(…). W dodatku w obecnej sytuacji, gdy polityka monetarna regularnie się zmienia, trudno sobie wyobrazić, by mógł objąć ważniejsze stanowisko” – ocenił portal gospodarczy Portfolio.

Według portalu Index to Nagy – „jedna z najbardziej wpływowych osób kierujących węgierską gospodarką, ale w szerokich kręgach niemal nieznany” - w rzeczywistości szefował bankowi centralnemu.

Zdaniem Portofio to na wieść o rezygnacji Nagya doszło w czwartek do lekkiego osłabienia kursu forinta wobec euro: z 348,6 ft za euro do 350,3 ft.

Nagy rozpoczął pracę w NMB w 2002 r., a jego 6-letnia kadencja na stanowisku wiceprezesa miała upłynąć we wrześniu 2021 r.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)