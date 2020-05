Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank udzielił firmom z segmentu MŚP 655 gwarancji de minimis na korzystniejszych zasadach na kwotę prawie 270 mln zł w efekcie dostosowania oferty do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowało ISBnews biuro prasowe.

Z nowych, korzystniejszych warunków gwarancji de minimis mogą korzystać przedsiębiorcy z segmentu mikro, małych i średnich firm. Maksymalne zabezpieczenie wzrosło z 60% do 80% kwoty kredytu. Wydłużony został również okres zabezpieczenia kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy. Bank nie pobiera również prowizji za jej udzielenie. Oferta według nowych zasad obowiązuje do końca 2020 roku, ale termin ten może zostać wydłużony w zależności od sytuacji gospodarczej.

"Od zawsze wspieramy przedsiębiorców i pomagamy im w prowadzeniu biznesu na każdym etapie jego rozwoju. Dzisiejsza sytuacja jest wyjątkowo wymagająca, ponieważ firmy walczą o utrzymanie płynności finansowej, od której zależy ich dalsze funkcjonowanie na rynku i utrzymanie miejsc pracy. Gwarancje są skutecznym wsparciem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują kredytu obrotowego lub inwestycyjnego" - powiedziała ISBnews dyrektor działu funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka.

Alior Bank jest jednym z liderów sprzedaży gwarancji de minimis. Od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 r. bank udzielił ponad 48 tys. takich zabezpieczeń o łącznym wolumenie 10,5 mld zł, wspierając tym samym polską przedsiębiorczość.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. Jego największym akcjonariuszem (31,93% udziału w kapitale zakładowym) jest Grupa PZU.

(ISBnews)