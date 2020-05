Kruk planuje przedstawić rekomendację ws. podziału zysku w sierpniu



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Kruka zwleka z rekomendacją dotyczącą podziału zysku za 2019, gdyż chce mieć więcej czasu na obserwacje tempa i wielkości spłat z portfeli w kolejnych miesiącach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Zasępa. Spółka przedstawi rekomendację ws. podziału zysku prawdodpodobnie w sierpniu.

"Nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do rekomendacji zarządu o podziale zysku. Świadomie zwlekamy z tą decyzją. Będziemy chcieli dać tę rekomendację akcjonariuszom prawdopodobnie dopiero w sierpniu - po to, żeby mieć jeszcze więcej czasu, by zaobserwować sytuację w Kruku, aby w pełni uzbrojeni o dodatkowe informację na temat spłat w kolejnych okresach zarekomendować akcjonariuszom najwłaściwszą decyzję" - powiedział Zasępa podczas wideokonferencji.

Kruk podał w prezentacji, że zamierza skorzystać ze zmiany w przepisach związanych z COVID -19 i odbyć zwyczajne walne zgromadzenie w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

"W perspektywie strategii 2019-2024, intencją zarządu jest, by Kruk był spółką wypłacającą dochody do akcjonariuszy w wysokości zależnej od aktualnej sytuacji finansowej i rynkowej" - podano także.

Kruk podał dziś, że w wyniku sytuacji związanej z pandemią, zaobserwował pogorszenia spłat w kwietniu, które osiągnęły poziom 85% celu operacyjnego, przyjętego w budżecie roku 2020.

W I kw. 2020 r. spłaty z portfeli nabytych wyniosły 477 mln zł i były wyższe o 12% w skali roku. Kruk podał, że do rozpoczęcia pandemii spłaty ogółem kształtowały się powyżej oczekiwań, przekraczając cele w Polsce, Rumunii i we Włoszech. Na każdym z rynków spłaty z nabytych pakietów przekroczyły w I kwartale cele księgowe.

W czerwcu 2019 roku akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 94 653 275 zł tj. 5 zł na akcję z zysku za 2018 r.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)