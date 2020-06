Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym



Police, 01.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty na bieżąco aktualizuje analizy dotyczące spodziewanego popytu na polipropylen, mającego wpływ na rentowność inwestycji Polimery Police. Wynika z nich, że w 2023 roku, kiedy inwestycja ma już produkować, rynek polipropylenu powinien być na fali wzrostowej, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty ds. finansowych Paweł Łapiński.

"Pandemia koronawirusa mogła spowodować dołek popytu na tworzywa, ale z czasem będzie się on zmieniał w trend wzrostowy. Nas interesuje przede wszystkim nie to co się dzieje teraz, ale to co będzie miało miejsce w roku 2023, kiedy Polimery Police będą już produkować. A z naszych analiz wynika, że rynek powinien być wówczas na fali wzrostowej" - powiedział ISBnews Łapiński w kuluarach uroczystości zamknięcia finansowania dla projektu Polimery Police.

Wiceprezes zastrzegł, że Europa już dzisiaj stała się importerem netto polipropylenu, a poza inwestycją w Policach nie planuje się na Starym Kontynencie wzrostu produkcji tego tworzywa.

"To powinno zapewnić, że będziemy w stanie dzielić się rentą logistyczną z naszymi odbiorcami" - dodał Łapiński.

Wiceprezes Grupy Azoty podkreślił, że harmonogram inwestycji jest realizowany zgodnie z planem mimo pandemii koronawirusa.

"Cały czas jesteśmy w harmonogramie, zarządzamy tym procesem sprawnie bez względu na pandemię, podobnie jak nasz partner Hyundai Engineering" - zapewnił.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Ostateczny skład akcjonariatu Grupy Azoty Polyolefins to Grupa Azoty ZCh Police (34,41%), Grupa Azoty (30,52%), Grupa Lotos (17,3%), Hyundai Engineering (16,63%) i KIND (1,14%).

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudniają ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)