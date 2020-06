W trakcie nocnych zamieszek w Waszyngtonie zdewastowany został pomnik Tadeusza Kościuszki usytuowany przed Białym Domem. Cokół pomnika zamalowano antyprezydenckimi i antyrasistowskimi napisami.

"Na Polonii zawsze można polegać! Rozmawiałem z prezesem Polish Slavic FCU. Podziękowałem amerykańskiej Polonii za Jej natychmiastową reakcję i inicjatywę odnowienia pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie" - napisał prezydent Duda w poniedziałek na Twitterze.

Polish Slavic Federal Credit Union na swoim oficjalnym koncie na Twitterze poinformowała w poniedziałek o podjęciu inicjatywy w sprawie odnowienia pomnika Kościuszki. "Polish Slavic FCU, podobnie jak i cała Polonia, jest głęboko poruszona faktem zniszczenia pomnika gen. Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. W duchu pamięci o Bohaterze Obojga Narodów, PSFCU zobowiązuje się do przywrócenia pomnika do stanu poprzedniego" - czytamy we wpisie.

Polish Slavic Federal Credit Union to polonijna kasa oszczędnościowo-kredytowa, która powstała w 1976 r. na Greenpoincie (część dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku), czyli jednym z największych niegdyś skupisk Polonii w Stanach Zjednoczonych. Obecnie posiada kilkanaście placówek, gromadzi ponad 90 tys. członków i działa na terenie stanów Nowy Jork, New Jersey i Illinois.

Fala protestów, która przechodzi przez niemal całe Stany Zjednoczone to następstwo zamordowania przed tygodniem przez policję w Minneapolis Afroamerykanina George'a Floyda.

W nocy z niedzieli na poniedziałek do starć z policją doszło m.in. w Bostonie, Nowym Jorku, Chicago, Seattle, Salt Lake City, Filadelfii i Waszyngtonie. W amerykańskiej stolicy podpalony został kościół nieopodal Białego Domu oraz zdewastowane pomniki, w tym upamiętniający Tadeusza Kościuszkę w Parku Lafayette'a.

W sprawie głos zabrał m.in. ambasador RP w USA Piotr Wilczek, który poprosił Biały Dom oraz amerykańską Służbę Parków Narodowych, by szybko "przywrócono pomnik do pierwotnego stanu". "Jestem zniesmaczony i zbulwersowany wandalizmem wobec pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, bohatera, który walczył o niepodległość zarówno USA jak i Polski" - dodał Wilczek na Twitterze. (PAP)

