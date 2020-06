Ryvu Therapeutics: NodThera pozyskała prawie 227 mln zł finansowania



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Spółka NodThera, w której Ryvu Therapeutics ma udziały, pozyskała finansowanie poprzez emisję akcji serii B o wartości 44,5 mln GBP (blisko 227 mln zł). Wśród nowych inwestorów znalazły się fundusze nalężące do największych koncernów farmaceutycznych na świecie, podało Ryvu Therapeutics.

"Nowymi inwestorami partycypującymi w rundzie finansowania akcji serii B są globalne fundusze biotechnologiczne takie jak Novo Holdings A/S (fundusz koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk), Cowen Healthcare Investments, oraz Sanofi Ventures (fundusz koncernu farmaceutycznego Sanofi). W podwyższeniu biorą udział również obecni akcjonariusze F-Prime Capital Partners, 5AM Ventures, Sofinnova Partners i Epidarex Capital. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach całej serii B udziały Ryvu Therapeutics wyniosą 4,8%" - czytamy w komunikacie.

Łącznie projekt inhibitorów inflamasomu rozpoczęty przez zespół Ryvu i rozwijany dalej w ramach NodThera pozyskał dotąd łącznie 80,8 mln GBP (około 400 mln zł) finansowania, podano także.

NodThera powstała w 2016 r., kiedy Ryvu Therapeutics (wówczas jako Selvita) wspólnie z Epidarex Capital stworzyło spółkę, do której wniosło prawa własności intelektualnej dotyczące projektu SEL212. Jednym z udziałowców w Epidarex Capital jest Eli Lilly, globalna firma farmaceutyczna. Eli Lilly jest również bezpośrednim udziałowcem w NodThera.

Głównym obszarem działania NodThera jest odkrywanie i rozwój innowacyjnych inhibitorów inflamasomu NLRP3. Inflamasomy są wielkocząsteczkowymi kompleksami białkowymi obecnymi w cytoplazmie komórkowej, zdolnymi do rozpoznawania różnorodnych środowiskowych sygnałów zagrożenia i uważane są za istotną część wrodzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Nadmierna aktywacja inflamasomu NRLP3 odgrywa istotną rolę w patogenezie szeregu chorób, będących znaczącym obciążeniem dla obecnych systemów opieki zdrowotnej, takich jak: cukrzyca typu II, dna moczanowa, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Alzheimera czy choroby nowotworowe.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że do grona inwestorów w NodThera dołącza uznana, międzynarodowa grupa doświadczonych inwestorów. Selektywne inhibitory inflamasomu NLRP3 są jedną z najbardziej atrakcyjnych i obiecujących strategii walki z chorobami spowodowanymi przewlekłym stanem zapalnym, a NodThera wyrasta na pioniera badań w tym obszarze. Jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, że badania zainicjowane w laboratoriach Ryvu mają wielką szansę na rozwinięcie się w terapię, która może pomóc wielu pacjentom cierpiącym na szereg chorób przewlekłych" - powiedział dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics dr Krzysztof Brzózka, cytowany w komunikacie.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)