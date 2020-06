Live Motion Games rozpoczyna pracę nad grą 'Builders of China'



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Live Motion Games rozpoczyna pracę nad nową grą pod tytułem "Builders of China", której premiera w wersji na PC planowana jest na koniec 2021 r., podała spółka.

"Wraz ze spółką Strategy Labs, będziemy pracować nad nowym tytułem z popularnej serii gier typu city-building, pt. 'Builders of…' Przygotujemy 'Buiders of China' w wersji na komputery stacjonarne. Liczę, że projekt będzie dla graczy równie ciekawy, co cieszący się pozytywnym odbiorem prolog do gry 'Builders of Egypt', autorstwa naszego partnera biznesowego - Strategy Labs. 'Builders of China' zostanie osadzona w historycznych realiach Chin. Serię gier 'Builders of…' tworzą gry przygodowo-historyczne, które pozwalają graczom na budowę miast i wspaniałych monumentów oraz poznawanie w przystępny sposób historii tych państw" - powiedział prezes Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Rolę wydawcy gry pełni spółka PlayWay, która jest głównym udziałowiec Live Motion Games.

Studio chce w I połowie 2021 roku zadebiutować na rynku NewConnect.

"Niebawem rozpoczniemy proces przekształcenia LMG w spółkę akcyjną. Nie wykluczam, że debiut będzie połączony z emisją akcji. Dziś nie podjęliśmy jeszcze wiążącej decyzji w tym temacie" - dodał Kaczmarek.

Live Motion Games prowadzi działalność na rynku gier wideo. Studio zajmuje się produkcją gier komputerowych na platformę Steam. Spółka powstała w 2017 r., a jej większościowym akcjonariuszem jest notowany na GPW wydawca i producent gier komputerowych - PlayWay - który posiada 53% udziałów LMG.

(ISBnews)