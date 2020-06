Movie Games i INC utworzyły Mill Games z myślą o rynku rumuńskim



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Movie Games i INC powołały nową spółkę Mill Games, która będzie realizować projekty gamingowe przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii, podała spółka. INC i Movie Games objęły po 50% akcji w nowej firmie.

"Cieszę się ze wspólnego projektu, który realizujemy wspólnie z Movie Games. Mogę śmiało powiedzieć, że rumuński rynek znamy dość dobrze, gdyż jesteśmy obecni na nim już od dłuższego czasu. Na lokalnej giełdzie przeprowadziliśmy z sukcesem dwa debiuty spółek. Dodatkowo fundusz z naszej grupy - Carpathia Capital zainwestował dotychczas w trzy podmioty w Rumunii. Inwestycja w Bittnet dała najbardziej spektakularne wyniki. Spółka od momentu debiutu na rynku AeRO w 2015 r. 20-krotnie zwiększyła kapitalizację i znacznie poprawiła wyniki finansowe. Dzięki temu zyskaliśmy również rozpoznawalność i bardzo dobrą reputację na rynku rumuńskim" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Studia, które będą współpracować z nowo powstałą spółką będą mogły liczyć na wsparcie merytoryczne Movie Games przy budżetowaniu i realizacji projektów, a także wsparcie wydawnicze i marketingowe. Z kolei Grupa INC zapewni profesjonalną obsługę procesu pozyskania finansowania i debiutu na rumuńskiej giełdzie.

"Dziś postawiliśmy kolejny krok na drodze do ekspansji na rumuńskim rynku gamingu, który w naszej ocenie ma znaczący potencjał. Chcielibyśmy, na wzór polskiego rynku, wypromować rumuński gaming i wywołać zainteresowanie lokalnych inwestorów. Wierzę, że dzięki współpracy z Grupą INC, która zna lokalny rynek kapitałowy i naszemu know-how, jesteśmy w stanie podjąć się takiego wyzwania" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Podano także, że dzisiaj akcje Bittnet (spółka portfelowa grupy INC) udanie zadebiutowały na głównym rynku giełdy w Bukareszcie BVB. W pierwszych minutach handlu walory spółki rosły o ponad 5%. Dodatkowa spółka zapisała się w historii rumuńskiego rynku kapitałowego, gdyż jako pierwsza przeszła z alternatywnego rynku AeRO na rynek główny.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)