Wieść o rezygnacji Piotra Woźnego pojawiła się dość niespodziewanie - były już prezes NFOŚiGW poinformował o swej decyzji po południu w piątek 29 maja na Twitterze. Od razu pojawiły się spekulacje, że być może będzie kandydował na stanowisko szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ponieważ tego samego dnia Kancelaria Premiera dała ogłoszenie o naborze kandydatów na szefa UKE. Woźny jest ekspertem od prawa telekomunikacyjnego.

Sam Woźny w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl stwierdził, że przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

Zrezygnował z prezesowania NFOŚiGW, ale pozostaje społecznym doradcą ministra klimatu ds. wdrażania programu Czyste Powietrze.

Piotr Woźny od ponad trzech lat w rządzie Mateusza Morawieckiego zajmuje się walką ze smogiem - inicjował uszczelnianie prawa dotyczącego budynków i kotłów, negocjował normy jakości węgla, wdrażał opiewający na 103 mld zł program termomodernizacji domów i wymiany pieców Czyste Powietrze. Prezesem NFOŚiGW został 30 sierpnia 2019 roku, wcześniej był wiceprezesem tego funduszu. Ostatnie miesiące poświecił realizacji zaleceń Komisji Europejskiej i Banku Światowego dotyczących Czystego Powietrza. Wszystkiego nie udało mu się zrobić.

Banki wejdą na bank?

Za Woźnego program Czyste Powietrze został uproszczony. Zrezygnowano z wymagania sterty zaświadczeń od właścicieli domów jednorodzinnych, którzy starają się o dotacje na wymianę pieca czy termomodernizację. Spłaszczono dotacje i uzależniono je od efektywności stosowanych źródeł ciepła. Nowa odsłona programu ruszyła w połowie maja, ale nadal bez udziału banków, z którymi negocjacje toczą się od lata ubiegłego roku. Jest bliżej, bo obie strony deklarują chęć porozumienia. Nadal nie uzgodniono jednak kwestii, jak wypłacać do kredytów dotacje - kto to gwarantuje, na jakim etapie i jak to jest weryfikowane. Według ostatnich zapowiedzi, kredyty bankowe z dopłatą programu Czyste Powietrze mają pojawić się we wrześniu.

Za Woźnego zmieniono plan finansowy programu Czyste Powietrze. Po zmianach banki mają dostarczyć w formie kredytów aż 40 mld zł. Sprecyzowano, że pozostałe 63,3 mld zł to dotacje, pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa. I tu też pojawia się mnóstwo pytań, równie trudnych jak w przypadku udziału banków w finansowaniu walki ze smogiem.

