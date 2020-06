Rozciągnięto na nie ochronę, z jakiej na mocy niemieckiego kodeksu karnego korzystają już flaga i symbole państwowe Niemiec. Zgodnie z wprowadzoną przez Bundesrat nowelizacją tego kodeksu, za bezczeszczenie flagi bądź hymnu UE grozić będzie kara grzywny lub pozbawienia wolności na maksymalnie trzy lata.

Nowelizację uchwalono z inicjatywy rządu Saksonii, na której terenie dochodziło ostatnio do niszczenia unijnych flag przez prawicowych demonstrantów.

Zgodnie z niemiecką konstytucją wszystkie uchwały legislacyjne Bundesratu muszą być zatwierdzane przez Bundestag. Z reprezentowanych w nim partii nowelizacji sprzeciwia się tylko prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Kara grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat grozi także w Niemczech osobom, które bezczeszczą wystawioną publicznie w trybie oficjalnym lub zgodnie z panującym zwyczajem flagę innego państwa. Zatwierdzona w czwartek przez Bundestag uchwała Bundesratu anulowała związane z tym zastrzeżenia, by była to flaga państwa utrzymującego z Niemcami stosunki dyplomatyczne oraz by na ściganie sprawców musiał wyrazić zgodę niemiecki rząd. (PAP)