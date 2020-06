Holo4Labs zakłada break-even w II kw. 2021 r., za dwa lata wejście na NewConnect



Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Holo4Labs, które rozpoczęło dziś publiczną kampanię crowdfundingu udziałowego, w fazie zamkniętej pozyskało już ponad 600 tys. zł w ofercie, która obejmuje od 8 do 12% udziałów przy wycenie pre-money 10 mln zł. Spółka zakłada osiągnięcie break-even point w II kw. 2021 r., a w ciągu najbliższych kilku lat chce stać się światowym liderem branży laboratoryjnej, poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w ciągu dwóch lat od zakończenia obecnej zbiórki.

Holo4Labs, które operuje na rynkach rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz rzeczywistości mieszanej (MR) poinformowało 4 czerwca, że planuje pozyskać od 0,8 do 1,2 mln zł w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Smartfunds. Zapisy na udziały odbywają się przez okres 30 dni począwszy od 8 czerwca.

"Startując mamy już osiągniętą połowę pozyskanego kapitału z wersji maksimum, co jest dla mnie wspaniałym potwierdzeniem tego, że to, co robimy - robimy dobrze. Break-even point osiągniemy w drugim kwartale przyszłego roku, czyli bardzo szybko i wówczas będziemy w stanie generować również bardzo poważny stream przychodowy" - powiedział prezes Przemysław Budnicki podczas wideokonferencji.

Łączna wartość oferty obejmuje od 8% do 12% udziałów przy wycenie pre-money 10 mln zł. Pozyskane środki pozwolą Holo4Labs na skalowanie produktu na rynkach zagranicznych i wprowadzenie kolejnych funkcji oraz zastosowań zwiększających potencjał komercyjny.

"Środki pozyskane z akcji crowfundingowej w bardzo dużym stopniu inwestujemy w development produktu, rozwój funkcjonalności - mamy 5 inicjatyw, które realizujemy kwartał po kwartale. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu wyprzedzamy naszą konkurencję" - zaznaczył.

"Jesteśmy gotowi z produktem, dokładnie wstrzeleni w timing rynku. To jest ogromna szansa dla naszego projektu. Mamy aspirację do tego, by być liderem światowym w ciągu najbliższych lat" - dodał.

Holo4Labs oferuje innowacyjne oprogramowanie laboratoryjne bazujące na goglach rozszerzonej rzeczywistości Microsoft HoloLens 2 zintegrowanych z oprogramowaniem Thermo Scientific SampleManager LIMS software (Laboratory Information Management System) - systemem do zarządzania informacjami i procesami operacyjnymi w branży laboratoryjnej. Rozwiązanie m.in. digitalizuje pracę laboranta, oszczędzając czas i zwiększając jego bezpieczeństwo. Umożliwia także odejście od papierowych i analogowych procedur, ograniczając ryzyka błędów i wskazując na ewentualne zagrożenia. Laborant pracując w goglach Microsoft HoloLens 2 w oparciu o pojawiające się hologramy, zachowuje wolne ręce do bieżącej obsługi urządzeń badawczych.

Oferta Holo4Labs jest przeznaczona do całej branży laboratoryjnej, czyli rynków: zdrowotnego, farmaceutycznego, przemysłowego, spożywczego i pozostałych.

Model biznesowy Holo4Labs zakłada generowanie przychodów w oparciu o opłaty licencyjne, za wdrożenie oraz roczne opłaty związane z utrzymaniem oprogramowania. Spółka rozwija zdywersyfikowane kanały sprzedaży we współpracy z partnerami strategicznymi (Thermo Fisher Scientific, Microsoft i Grupą TenderHut), dystrybutorami (partnerzy wdrożeniowi systemów LIMS, firmy konsultingowe wdrażające rozwiązania laboratoryjne) oraz poprzez sprzedaż własną.

"Dostarczamy klientowi okulary Microsoft HoloLens 2, oprogramowanie i pobieramy 18% opłaty rocznej, co pozwala nam dosyć stabilnie skalować sobie przychód przy rosnącej liczbie klientów z miesiąca na miesiąc. Bardzo ważnym elementem jest również to, że nasze wdrożenia prowadzimy razem z kanałem partnerskim, który na poleceniu i sprzedaży naszych usług zarabia dodatkowe 20% marży" - powiedział prezes.

Dodał, że średnia wartość wdrożenia Holo4Labs to kwota ponad 18 tys. euro. Spośród 800 tys. laboratoriów na świecie firma celuje we wdrożeniach do około 10 tys. jednostek (wartość rynku 190 mln euro).

"Zakładając, że mamy dostęp do 26% rynku, to jest 208 tys. podmiotów, 10% z nich się capeksuje, my chcemy dotrzeć do 50% tego rynku, co daje nam potencjał ponad 190 mln euro. To jest zdecydowanie więcej, niż potrzebujemy, aby zrealizować plany wzrostu, które mamy przygotowane. Te plany zakładają rośnięcie trzykrotnie rok do roku przez najbliższe 3 lata, a następnie w dwóch kolejnych latach - dwukrotnie. Bardzo szybko osiągniemy break even point, bo zakładamy, że stanie się to już w II kwartale przyszłego roku, przy sprzedaży ok. 35 jednocześnie używanych licencji. Wydaje się, że przy takim rynku uda nam się te plany przekroczyć" - powiedział także prezes.

Zaznaczył, że obecnie większość klientów Holo4Labs to światowe korporacje.

"Chcemy być liderem światowym. Mamy absolutnie wszystkie karty do tego, by sprzedawać na całym świecie. Mamy pierwszą sprzedaż za sobą, planujemy kolejne. III i IV kwartał już powinien pokazać efekty, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie mieli już zaawansowanych rozmów. Wiele z naszych rozmów ma dużo szerszą skalę niż 18 tys. za pojedyncze wdrożenie. Liczymy na to, że będziemy przebijali nasze prognozy sprzedaży" - zaznaczył prezes.

Budnicki poinformował, że Holo4Labs jest spółką wydzieloną z grupy technologicznej TenderHut w celu rozwijania projektu.

"Proces wyjścia z grupy TenderHut dał nam możliwość miękkiego wyjścia ze wszystkimi atutami, których startup normalnie nie posiada - doskonałe zaplecze programistyczne, finansowanie, wiedza o rynku i klientach i wejście w rozmowy z partnerami. Ja oceniam, że jest to 70% sukcesu. Zdecydowaliśmy się na wydzielenie Holo4Labs po to, by rosnąć szybciej niż grupa TenderHut" - wyjaśnił prezes.

Dodał, że spółki technologiczne są łatwiej "inwestowalne", kiedy inwestorzy inwestują w konkretny zespół, konkretny rynek w mniejszym wydaniu.

Holo4Labs podało dziś w komunikacie, że zakłada dwie ścieżki wyjścia z inwestycji przez inwestorów: debiut na rynku NewConnect w ciągu dwóch lat (po przekształceniu spółki z o.o. w akcyjną) lub przejęcie przez większy podmiot i odkup udziałów od inwestorów przy wyższej wycenie.

"Zakładamy wejście na NewConnect w okresie dwóch lat od zakończenia zbiórki. Środki pozyskane ze zbiórki powinny nam wystarczyć na około 12 miesięcy" - powiedział prezes.

Holo4Labs to spółka technologiczna, która oferuje zaawansowane rozwiązanie z zakresu rozszerzonej (Augmented Reality) i mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality), istotnie usprawniające pracę różnego rodzaju laboratoriów. Spółka jest twórcą oprogramowania, działającego na goglach rozszerzonej rzeczywistości HoloLens 2, produkcji Microsoftu.

(ISBnews)