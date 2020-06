Obecnie KIG prognozuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 7,4% w październiku - miesiąc temu spodziewała się, że wskaźnik ten osiągnie 7,5% we wrześniu br.



"Pierwszy kwartał 2020 prezentował się nieco lepiej niż można było oczekiwać. Kwartały drugi i trzeci przyniosą jednak spadek PKB w ujęciu rocznym, szczególnie głęboki w kwartale drugim. Kwartał czwarty powinien być już lepszy. W całym roku 2020 PKB w ujęciu realnym skurczy się o 1%. Wzrost w roku 2021 może okazać się wysoki (ze względu na efekty bazowe) i przekroczyć 5% " - czytamy w "Comiesięcznym przeglądzie Makroekonomicznym".



Szczyt bezrobocia powinien przypaść na luty 2021, po którym sytuacja na rynku pracy zacznie ulegać stopniowej poprawie, podano także.



W raporcie wskazano, że ze względu na wpływ koronawirusa liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia począwszy od kwietnia br. będą szybko wzrastać, a szczyt bezrobocia powinien przypaść na luty 2021 roku.



KIG prognozuje, że w maju wyniki produkcji przemysłowej okażą się minimalnie lepsze niż w kwietniu spadek sięgnie poziomu -20,6% r/r, wyraźniejszej poprawie ulegną zaś w czerwcu, by we wrześniu osiągnąć wzrost o 6,1% r/r. W przypadku sprzedaży detalicznej prognozy na maj są wciąż złe, choć nieco lepsze od kwietniowych, podano także.



KIG oczekuje spadku sprzedaży detalicznej (nominalnie) w maju o 17%, w czerwcu spadku o 13,3%, w kolejnych miesiącach jednocyfrowych spadków - w lipcu i sierpniu powrotu do lekkich wzrostów.



"W kolejnych miesiącach roku oczekiwane jest zmniejszanie rocznego wskaźnika inflacji. Należy mieć jednak na uwadze ryzyka w prognozowaniu inflacji. Szczególna jest tu kwestia kursu walutowego, ale również głębokich zmian w strukturze wytwarzanego przez gospodarkę produktu oraz sytuację rynku pracy i zmiany preferencji klientów" - czytamy dalej.



KIG prognozuje szczyt spadku PKB w II kw. do -6%, w III kr. nastąpi spadek o 2%, zaś w IV kw. spodziewany jest wzrost o 2%.



"Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 43-44% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski. Eksport usług porównywalny jest z 11-12% PKB, co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Najbliższe miesiące przyniosą czasowe znaczne obniżenie tych wskaźników" - czytamy w raporcie.



