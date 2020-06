InPost w ramach współpracy z South Western Railway umieści 40 Paczkomatów w UK



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Spółka InPostu w Wielkiej Brytanii rozpoczęła współpracę z South Western Railway - przewoźnikiem kolejowym, który obsługuje trasy między Londynem a południowo-wschodnią Anglią, podał InPost. W ramach kontraktu 40 nowych maszyn InPost zostanie rozmieszczonych na 14 stacjach w regionie Wielkiego Londynu. W planach jest także zainstalowanie kolejnych Paczkomatów na głównych podmiejskich węzłach kolejowych - m.in. w Bracknell, Basingstoke i Woking.

"Koleje miejskie w regionie Wielkiego Londynu są dla lokalnych społeczności bardzo ważnym środkiem transportu do pracy i szkół. Rozmieszczenie Paczkomatów na 14 stacjach kolejowych pozwoli naszym nowym klientom przekonać się o ogromnej wygodzie odbierania paczek po drodze do domu, nawet gdy pracuje się do późnych godzin nocnych. Dostępność maszyn 24/7 uwalnia użytkowników od ograniczeń związanych z godzinami otwarcia standardowych placówek pocztowych i punktów odbiorów. Paczkomaty zapewniają naszym klientom bezpieczne, bezkontaktowe odbieranie przesyłek. Zależy nam na dostępności naszych maszyn nie tylko w największych miastach Wielkiej Brytanii, dlatego w planach mamy rozmieszczanie kolejnych Paczkomatów na dalszych odcinkach kolei podmiejskich. W Polsce popularność maszyn InPost w dużych miastach i mniejszych miejscowościach jest niemal taka sama" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

W maju br. InPost postawił 24 Paczkomaty przy sklepach sieci Lidl w Wielkiej Brytanii, rozbudowując tym samym swoją sieć na Wyspach. Nowe maszyny są zlokalizowane m.in. w Londynie, Birmingham i Manchesterze. W Paczkomatach InPost można odebrać przesyłki z wielu sklepów oferujących sprzedaż online w UK - w tym Boohoo, Holland&Barrett czy marek JD Group. Klienci mogą także za pośrednictwem maszyn zwrócić lub wysłać przesyłki przewoźników Hermes, DHL oraz DX. Paczkomaty InPost W Wielkiej Brytanii można znaleźć także przy sklepach sieci Morrisons, dworcach kolejowych oraz na stacjach benzynowych BP i Esso, przypomniano.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)