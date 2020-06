Przeciwko tym rozwiązaniom protestowali w marcu 2020 r. ministrowie transportu Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Malty i Cypru. Sprzeciwiali się m.in. zapisom dot. powrotu ciężarówek do kraju siedziby firmy, ograniczenia w kabotażu i ilości rozładunków i załadunków.



Za przepisami, dotyczącymi nowych zasad delegowania kierowców opowiedziało się 30 głosów za, 19 głosów przeciw nikt się nie wstrzymał, za przepisami dot. nowych zasad pracy dla kierowców było 33 posłów Komisji, 15 było przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Z kolei za nowymi zasadami dostępu do rynku i kabotażu opowiedziało się 33 posłów, 16 było przeciw.



Komisja Transportu PE zaznaczyła, że nowe rozwiązania oznaczają lepsze warunki pracy dla kierowców - pomogą zapewnić lepsze warunki odpoczynku dla kierowców i pozwolą im spędzać więcej czasu w domu.



Firmy będą musiały zorganizować swoje rozkłady jazdy, aby kierowcy w międzynarodowym transporcie towarowym mogli wracać do domu w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery tygodnie w zależności od harmonogramu pracy). Nowe zapisy regulują także miejsce cotygodniowego odpoczynku kierowcy - nie można go spędzać w kabinie ciężarówki.

Istniejące limity kabotażu pozostają takie same (trzy operacje w ciągu siedmiu dni). Musi jednak upłynąć cztery dni, zanim będzie można wykonać więcej operacji kabotażowych przy użyciu tego samego pojazdu.



Przedsiębiorstwa transportu drogowego musiałyby prowadzić znaczną część swojej działalności w państwie członkowskim UE, w którym są zarejestrowane. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ciężarówki mają wracać do centrum operacyjnego firmy co osiem tygodni.



Korzystanie z lekkich samochodów dostawczych o masie powyżej 2,5 tony ma również podlegać normom UE dla przewoźników, w tym wyposażania samochodów dostawczych w tachograf.



Zasady delegowania kierowców będą miały zastosowanie do kabotażu i operacji transportu międzynarodowego, z wyłączeniem tranzytu, operacji dwustronnych i operacji dwustronnych z jednym dodatkowym załadunkiem lub rozładunkiem dla każdego kierunku.



Wstępne porozumienie w zakresie tych przepisów zostało osiągnięte między prezydencją Rady a Parlamentem Europejskim w grudniu 2019 roku. Rada zaakceptowała zmiany w kwietniu br.

