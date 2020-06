Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM Development z siedzibą w Skierniewicach postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkie akcje zwykłe na okaziciela spółki w łącznej liczbie 69 200 000 oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie kodem ISIN PLJHMDL00018" - czytamy w uchwale.

Wcześniej tj. na początku kwietnia JHM Development złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

W styczniu br. Mirbud rozpoczął procedurę zmierzającą do wycofania akcji spółki zależnej JHM Development z obrotu na rynku regulowanym.

JHM Development to firma deweloperska z Grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)