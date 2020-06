MedApp odnowił certyfikację systemu CarnaLife i podniósł jej poziom na IIb



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - MedApp odnowił certyfikację swojego analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife jako wyrobu medycznego i jednocześnie podniósł poziom certyfikacji z klasy IIa na IIb, poinformowała spółka.

Kluczowymi modułami systemu są platforma telemedyczna CarnaLife System i narzędzie do holograficznej wizualizacji medycznych danych obrazowych CarnaLife Holo. Podniesienie poziomu certyfikacji systemu do klasy IIb było możliwe dzięki rozwinięciu nowych funkcjonalności, które oprócz monitorowania stanu zdrowia pacjentów, umożliwiają również monitoring ich parametrów życiowych, np. zmiany pracy serca. W systemie dodano m.in. alarmy, które odpowiadają za powiadomienie specjalistów medycznych o wynikach odbiegających od normy. Poprawne działanie alarmów zostało potwierdzone niezależną analizą kliniczną. Dzięki temu CarnaLife System jest teraz w stanie rejestrować i analizować zbierane dane w czasie rzeczywistym i w ten sposób wspierać klinicystę w szybkiej ocenie konkretnych parametrów diagnostycznych oraz może być wykorzystywany w szpitalach jako diagnostyczny monitor medyczny na odległość, podano.

"Ciągle pracujemy nad rozwojem naszej technologii, aby podnosić jakość i skuteczność naszych algorytmów. Naszą intencją jest sprawić, aby rozwiązania MedAppu, oparte na sztucznej inteligencji, analizie big data i obrazowaniu 3D w mieszanej rzeczywistości, miały jak najszersze zastosowanie w służbie zdrowia. Posiadanie certyfikatu wyrobu medycznego oznacza, że technologia CarnaLife może być wykorzystywana w procedurach medycznych oraz przez placówki medyczne. Podniesienie poziomu certyfikacji w klasie IIb wzmacnia dodatkowo naszą przewagę konkurencyjną w przetargach organizowanych przez publiczne szpitale i inne ośrodki medyczne. Certyfikat wyrobu medycznego daje też firmie możliwość oferowania swoich produktów w Polsce i w pozostałych krajach UE, na Bliskim Wschodzie, Afryce i wybranych krajach azjatyckich" - powiedział prezes MedApp Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Certyfikaty dla wyrobów medycznych są odnawiane co 3 lata i muszą być co roku potwierdzane przez TÜV NORD Polska, audytora jednostki notyfikowanej autoryzowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

MedApp S.A. to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)