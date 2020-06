Źródło: PAP

Rada dyrektorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdziła we wtorek 18-miesięczny pakiet pomocowy stand-by dla Ukrainy o wartości ok. 5 mld dolarów. Pierwsza transza kredytu, która ma niezwłocznie trafić do Kijowa, wyniesie 2,1 mld USD.