Pietrzak, pytana w środę w Radiu Plus, czy wybory prezydenckie na pewno odbędą się 28 czerwca, odparła, że według niej nie ma zagrożenia, by miały się nie odbyć.

"My jesteśmy przygotowani, wszystkie czynności wykonujemy i będziemy wykonywać" – zapewniła.

Ale – jak dodała – jest też wiele innych okoliczności. "Nie zakładam, że one nastąpią, że nie będzie takiej sytuacji epidemicznej, bo tak naprawdę to jest jedynie pewne zagrożenie w tym zakresie, ale cały czas jest mowa tylko o ogniskach, nie ma mowy o jakimś szerokim zagrożeniu" – podkreśliła Pietrzak.

Pytana, kiedy ruszy druk kart do głosowania, szefowa KBW odpowiedziała: "Jak tylko będziemy mieć dane, bo PKW musi oficjalnie do publicznej wiadomości podać dane o kandydatach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z kalendarzem wyborczym do 15 czerwca najpóźniej". "I najpóźniej w tym dniu druk kart ruszy" – oświadczyła.

Jak dodała, zakłada, że do 17 czerwca już pierwsza część kart do głosowania trafi do gmin, bo – jak mówiła – muszą one przygotować pakiety wyborcze.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter mieszany – wyborcy mogą zdecydować, czy zagłosować w lokalach wyborczych, czy drogą korespondencyjną. (PAP)

Autor: Edyta Roś