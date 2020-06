Leon, ty jesteś chory na kolor.

Kolor to mój chleb codzienny, cały czas z nim obcuję.

Nie tylko na płótnie.

Wszędzie.

Nawet hasło do Wi-Fi musisz mieć kwiatowe?

Zaczęło się którejś jesieni, kiedy na polach nie było już niczego. Wtedy zauważyłem rosnące w różnych miejscach dalie.

I postanowiłeś mieć ich od razu tysiąc?

Nie, pięćset, na początek.

Ale to nie ich masz najwięcej.

Mam teraz 196 skrzynek tulipanów, w każdej po 25–30 kwiatów.

Masz 5 tys. tulipanów?!

Na próbę.

Matko…

Fajna sprawa, ale krótko trwa, bo po dwóch, trzech tygodniach już tulipanów nie ma. Wtedy one dochodzą do siebie w ziemi, a żeby w ogrodzie nie było pusto, to siejemy maciejkę, przynajmniej ładnie pachnie. We wrześniu dobrze byłoby wyjąć te tulipany z ziemi, podsuszyć i z powrotem zasadzić.

Cały wywiad z Leonem Tarasewiczem przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP

Leon Tarasewicz polski malarz o białoruskich korzeniach, profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie