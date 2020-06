"Śmieciarki na gaz ziemny to kolejny zakup w ramach wymiany taboru na bardziej ekologiczny. Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności do końca 2022 r. co najmniej 10 proc. naszej floty muszą stanowić pojazdy elektryczne lub napędzane gazem ziemnym. Do 2025 r. ma to być aż 30 proc. Od października ubiegłego roku w naszych zasobach jest już elektryczna zamiatarka pracująca na ulicach w centrum Katowic. Doskonale sprawdza się także w czasie pandemii, napełniana odpowiednim środkiem do dezynfekcji" – powiedział w środę wiceprezes katowickiego MPGK Robert Potucha.

Cztery nowe pojazdy kosztowały łącznie 3,1 mln zł brutto. Firma liczy na oszczędności na zakupie paliwa, zwraca też uwagę na aspekty ekologiczne - pozwalają bowiem na redukcję emisji dwutlenku o około 20 proc., znaczne ograniczenie emisji tlenków azotu oraz eliminację cząstek stałych, w tym sadzy. Dodatkowo silniki zasilane gazem pracują ciszej niż te wysokoprężne, dlatego sprawdzają się w środowisku miejskim.

"Nowe śmieciarki napędzane gazem ziemnym to z jednej strony konieczność dostosowania się do nowych przepisów, a z drugiej to rutynowa wymiana starych i zużytych. Nasz tabor to łącznie 160 pojazdów i co roku musimy wymienić kilka wysłużonych na nowe. Mając na uwadze zapisy ustawy wybieramy te, które spełniają jej wymogi. We wrześniu trafią do nas kolejne trzy gazowe pojazdy, a jeszcze w tym roku planujemy zakup sześciu następnych" – poinformował Robert Potucha.

Trwa właśnie procedura przetargowa, która ma wyłonić dostawcę sześciu kolejnych śmieciarek. Dostawa tych samochodów planowana jest na marzec przyszłego roku. (PAP)

autorka: Anna Gumułka