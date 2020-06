Jak przypomniał prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha, rok temu spółka we współpracy z PZU wprowadziła na rynek produkt usług serwisowych „Pomocna ekipa”, z którego dzisiaj korzysta już ponad 200 tys. klientów PGNiG OD.

„Jestem przekonany, że tak samo będzie z pakietami medycznymi” - oświadczył Mucha. Zwrócił uwagę, że oferta dla klientów PGNiG OD jest wyjątkowo atrakcyjna cenowo, o 30 proc. tańsza niż na rynku. Przypomniał też, że sieć placówek medycznych, zarządzanych przez Grupę PZU liczy ponad 2,3 tys.

„Jestem przekonany, że powtórzymy sukces tworzony od ponad roku i pokazujący, że możliwy jest dochodowy biznes we współpracy między spółkami Skarbu Państwa” - mówił prezes PGNiG OD.

Z kolei prezes PGNiG Jerzy Kwieciński oświadczył, że spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne, realizuje idee ekologiczne, ale nowe swoje zadanie upatruje w zapewnieniu polskiemu społeczeństwo dobrych usług zdrowotnych.

Traktujemy swoją misję nie tylko jako dbanie o wyniki finansowe - zaznaczył Kwieciński. „Dziękujemy za dobrą inicjację współpracy i roztaczany nad nami patronat” - dodał, zwracając się do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Sasin: współpraca PZU i PGNiG dowodem odpowiedzialności społecznej polskich firm

Współpraca pomiędzy spółkami skarbu państwa - PZU i PGNiG - w oferowaniu ubezpieczenia zdrowotnego klientom PGNiG to dowód na społeczną odpowiedzialność polskich firm - mówił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas środowej konferencji.

Sasin podkreślił, że kierowane przez niego Ministerstwo Aktywów Państwowych koordynuje współpracę pomiędzy spółkami skarbu państwa, która "będzie dobra dla polskiej gospodarki, dla samych firm, ale również dobra dla obywateli".

PZU i PGNiG - jak mówił wicepremier - "postanowiły zrobić coś dobrego wspólnie, porozumiały się" przy udziale resortu aktywów państwowych, by przygotować produkt ubezpieczeniowy skierowany do klientów PGNiG. Sasin ocenił, że przedstawiły one "niezwykle korzystną ekonomicznie" ofertę ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż jest ona średnio o 30 proc. tańsza niż dostępne na rynku. Sasin mówił także o 500 darmowych pakietach rocznie dla uczestników Powstania Warszawskiego. "To pokazuje, że spółki skarbu państwa to nie tylko biznes, to nie tylko nastawienie na zysk (...), to jest również ta społeczna odpowiedzialność biznesu. To jest pamięć o bohaterach, to jest pamięć o naszej historii" - zaznaczył. Podkreślał, że dla firm takich jak PZU i PGNiG rynek polski jest nie jednym z wielu, ale "rynkiem ojczystym, najważniejszym, gdzie bije ich serce".

