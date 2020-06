Do tej pory wyzdrowiało 261 150 osób (a więc 52 proc. spośród wszystkich zakażonych), w tym 8367 wyleczonych pacjentów opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby.

Spada liczba zakażeń w Moskwie, gdzie wykryto od środy 1436 infekcji. Jednocześnie w ciągu minionej doby zmarły w stolicy 53 osoby z Covid-19 i łączna liczba zgonów wywołanych wirusem sięgnęła 3138. Są to osoby, u których koronawirus był główną przyczyną śmierci.

Władze Moskwy opublikowały w środę dane na temat śmiertelności w maju br., z których wynika, że w tym miesiącu Covid-19 był główną lub towarzyszącą przyczyną śmierci 5260 osób. Jako główną przyczynę wskazano go w 2757 przypadkach, a u kolejnych 2503 osób śmierć spowodowały inne choroby, a jednocześnie wynik testu na obecność koronawirusa okazał się pozytywny.

Media w Rosji cytują w czwartek jednego z czołowych ekspertów WHO Mike'a Ryana, który skomentował niską liczbę zgonów w Rosji na Covid-19, w porównaniu z innymi krajami. Ryan powiedział, że jest czymś niezwykłym, że liczba zgonów jest bardzo niska w porównaniu do liczby potwierdzonych zakażeń. Przyznał, że zasięg testów w Rosji jest szeroki, ale dodał, że jest ważne, by władze przedstawiły metodę, według której potwierdzana jest przyczyna zgonu.

Nowe przypadki koronawirusa od środy wykryto praktycznie w całej Rosji - w ponad 80 regionach kraju. Poza Moskwą, ponad 700 infekcji odnotowano w obwodzie moskiewskim, a ponad 300 - w Petersburgu i obwodach: swierdłowskim i niżnienowogrodzkim. W innych 16 regionach liczba nowowykrytych zakażeń sięga od 100 do ponad dwustu.

Tymczasem do szpitali w Rosji trafiła w czwartek pierwsza partia leku awifawir, który - według zapewnień ministerstwa zdrowia - jest skuteczny przy leczeniu Covid-19. Wyprodukowane w Rosji lekarstwo jest odpowiednikiem japońskiego leku przeciwwirusowego avigan.

