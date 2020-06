Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Movie Games planuje debiut gry "Lust From Beyond" w najbliższych miesiącach i chce powtórzyć sukces gry "Drug Dealer Simulator" (DDS), poinformował prezes Mateusz Wcześniak. Spółka rozważa przejście na główny rynek GPW.



"Premiera gry 'Lust From Beyond' to najbliższe miesiące. Dopinamy marketing i mamy już w głowie konkretną datę premiery i całe działanie marketingowe, które chcemy powtórzyć z działań zrealizowanych w przypadku gry 'DDS'" - powiedział Wcześniak podczas wideokonferencji GPW Innovation Day.



Prezes poinformował, że spółka ma już dokładny plan produkcji i wydań gier w tym i w kolejnym roku.



"My już teraz wiemy co będziemy produkować w tym roku i wiemy dokładnie co będziemy produkować w 2021 r. [...] Plany przejścia na główny rynek GPW są i rozpoczęliśmy takie działania już w zeszłym roku. Dopiero jednak po wydaniu DDS uważam, że jesteśmy gotowi na taki ruch z konkretnym planem rozwoju na przyszłość. Ten czas naszych notowań na NewConnect został wykorzystany przez nas bardzo dobrze" - powiedział Wcześniak.



Dodał, że spółka wcześniej zapowiadała produkcję 10 gier rocznie. "Teraz możemy mówić nie tylko o podwojeniu tej liczby, ale nawet więcej" - wskazał prezes.



Podkreślił, że spółka nie ma aspiracji produkowania gier z bardzo dużymi budżetami. "My się dobrze czujemy w budżetach po kilkaset tysięcy złotych" - dodał.



Spółka liczy także na rozwój działalności w Rumunii poprzez spółkę zależną Mill Games.



"Na rynek rumuński wchodzimy z bardzo ciekawą ofertą, a nie ma tam teraz większej konkurencji. Będziemy także korzystać z doświadczenia całego PlayWay'a" - powiedział Wcześniak.



Prezes zapowiedział także dalszy rozwój gry "Drug Dealer Simulator" (DDS).



"Jest plan potężnego rozwoju uniwersum gry 'DDS', jak i dodatków. Będzie druga część tej gry, ale najpierw będzie zbudowane właśnie uniwersum, które daje nam ogromne możliwości" - dodał prezes.



Spółka nie planuje także sprzedaży swoich udziałów w spółce Drago Entertainment.



"Nie ma planów sprzedaży akcji Drago. Jesteśmy wydawcą dla ich gier i nie jest to na pewno dla nas krótkoterminowa inwestycja" - podkreślił.



W połowie czerwca Drago Entertainment poinformował, że planuje debiut na rynku NewConnect w drugiej połowie br. i finalizuje procesu przekształcenia w spółkę akcyjną.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)