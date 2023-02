Polsko-koreańska umowa międzyrządowa o współpracy w zakresie energetyki jądrowej zostanie podpisana w połowie roku albo na początku II poł. roku, zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Z kolei w marcu powstaną ramy dla powołania międzyrządowego Komitetu Sterującego, który ma monitorować i koordynować budowę elektrowni.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ZE PAK wraz z Korea Hydro & Nuclear Power Co. podpisały w ub. roku list intencyjny ws. współpracy w ramach strategicznego polsko-koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

"W marcu będzie kolejna umowa […], która będzie przewidywała powołanie międzyrządowego Komitetu Sterującego, który będzie nie tylko monitorował tę budowę, ale także koordynował wszystkie działania po stronie rządowej wsparcia dla powstania tej inwestycji" - powiedział Sasin w Radiu Zet.

"Umowa międzyrządowa o współpracy w zakresie energetyki jądrowej będzie pewnie w połowie roku albo na początku II poł. roku" - dodał.

Pytany czy plany uruchomienia elektrowni w 2036 roku są zagrożone, Sasin powiedział: "myślę, że on nie jest zagrożony, ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że to będzie nawet szybciej niż rok 2036". "2034 to jest taki ambitny, ale moim zdaniem osiągalny termin. Chciałbym, żeby to rzeczywiście tak było, ale powiedzmy że 2035 […] to jest myślę bezpieczny termin, kiedy ta elektrownia zacznie funkcjonować" - wskazał wicepremier.

Przy współpracy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i ZE PAK wraz z Korea Hydro & Nuclear Power Co. ma powstać druga elektrownia jądrowa jako przedsięwzięcie biznesowe.

Do projektu pierwszej elektrowni jądrowej realizowanej w ramach projektu rządowego wybrano technologię amerykańskiej firmy Westinghouse. Lokalizacją wskazywaną dla tej elektrowni jest Lubiatowo-Kopalino.

Decyzję w sprawie wyboru lokalizacji dla trzeciej elektrowni jądrowej rząd ma podjąć jesienią.

Przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zakłada, że budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

(ISBnews)