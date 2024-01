Grupa Azoty opublikowała w czwartek szacunkowe wolumeny produkcji za grudzień 2023 r., z których wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach grupy utrzymuje się na "niemal takim samym poziomie jak w listopadzie" – "szacunkowe wolumeny za grudzień to 281 tys. ton w porównaniu do 282 tys. ton za listopad. Również w OXO produkcja utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie – szacunkowo 11 tys. ton w grudniu, a w listopadzie było to 13 tys. ton" - podała spółka.

Dodano, że zgodnie z szacunkami, w grudniu spółki grupy wyprodukowały 54 tys. ton nawozów wieloskładnikowych względem 62 tys. ton w listopadzie. W poliamidzie i pigmentach produkcja utrzymywała się w grudniu na poziomach z listopada – odpowiednio 8 i 2 tys. ton. "Niższe szacunkowe wolumeny od tych raportowanych w listopadzie odnotowano w nawozach specjalistycznych (17 tys. ton w grudniu względem 26 tys. ton w listopadzie) i moczniku (74 tys. ton w porównaniu do 92 tys. ton z listopada)" - wskazała Grupa Azoty.

"Zgodnie z przewidywaniami, w grudniu zostały utrzymane stabilne poziomy produkcji w nawozach azotowych i segmencie OXO. Z kolei napływ tanich produktów z Azji do Unii Europejskiej niezmiennie znajduje odzwierciedlenie w szacunkowych wolumenach produkcji w obszarze tworzyw i mocznika. To obecnie jedno z największych wyzwań, z którym mierzą się wszyscy europejscy producenci w branży" - podkreślił prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Grupa Azoty podaje, że jest jedną z "kluczowych" grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Wytwarza również takie produkty jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. (PAP)

autor: Anna Bytniewska