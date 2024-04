Wpływ niemieckiej gospodarki na Polskę

Wspomniane dane o produkcji przemysłowej obnażają zdaniem Marka Tejchmana słabe punkty modelu polskiej gospodarki i nieciekawe perspektywy dla niej. Problemem jest duże uzależnienie od niemieckiej gospodarki, która znajduje się w kryzysie, co pływa negatywnie m.in. na nasz eksport. Martwić może także zbyt szybki wzrost realnych wynagrodzeń, który może przełożyć się na spadek konkurencyjności polskich firm. Z drugiej strony może stymulować konsumpcję, która zamortyzuje negatywny wpływ słabego eksportu i przemysłu na PKB.

Wsparcie USA dla Ukrainy

Przełom w USA związany z pakietem finansowego wsparcia dla Ukrainy jest tajemniczy - mówi Radał Hirsch. Zastanawia się, co stało się w szeregach Republikanów, że zdecydowali się na poparcie "ukraińskiej" ustawy. Jakie gospodarcze znaczenie ma odblokowanie pomocy? Zdaniem Hirscha jest ważne dlatego, że gospodarka i rynki finansowe mocno zwracają w ostatnim czasie uwagę na wydarzenia geopolityczne. Rynek liczy, że Ukrainie uda się dzięki wsparciu z USA utrzymać status quo na froncie, co pomoże uniknąć scenariusza geopolitycznego trzęsienia ziemi, czyli pojawienia się rosyjskiego wojska na granicy Ukrainy z NATO.

Załamanie na rynku akcji

W centrum zainteresowania rynku znalazła się w minionym tygodniu Nvidia. To może być zdaniem niektórych analityków początek przebicia "banieczki" AI i głębokiej korekty. Nvidia jest symbolem trendu rozwoju sztucznej inteligencji i pokazuje od kilku kwartałów świetne wyniki finansowe, ale wygląda na to, że wycena spółki jest zbyt wysoka i obserwujemy właśnie urealnienie wyceny firmy - mówi Hirsch. Nie zmienia to jednak faktu, że fundamenty Nvidii są dobre i firma powinna nadal rosnąć.

Eksperci zwracają uwagę na nadchodzący sezon wyników dużych spółek technologicznych. To od nich w dużej mierze zależy, jak głęboka będzie trwająca korekta na rynku akcji.

Cała rozmowa znajduje się w materiale wideo: