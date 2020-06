Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Orange Polska ma nadzieję na jak najszybsze przeprowadzenie procesu przydziału docelowych częstotliwości dla 5G w niebudzących wątpliwości warunkach prawnych, poinformował ISBtech członek zarządu operatora ds. strategii Witold Drożdż. W przyszłości pasmo wykorzystane teraz dla #hello5G będzie częścią wielozakresowej sieci 5G, pomagając m.in. poprawić zasięg wewnątrz budynków.

"Nie sposób pominąć wpływ pandemii na kluczowe dla branży kwestie, przede wszystkim przydział docelowych częstotliwości przeznaczonych do budowy sieci 5G, który znacznie się opóźnia. Mamy nadzieję na jak najszybsze przeprowadzenie tego procesu w niebudzących wątpliwości warunkach prawnych. W obliczu anulowania aukcji 5G, zdecydowaliśmy się wdrożyć rozwiązanie oparte na paśmie 2100 MHz, którym już dysponujemy, obecnie wykorzystywanym głównie dla potrzeb 4G LTE. 1 lipca Orange Polska uruchomi #hello5G - swoją pierwszą usługę 5G, dostępną dla blisko 6 mln użytkowników" - powiedział ISBtech Drożdż.

"Wraz z uruchomieniem #hello5G zaoferujemy smartfony, które pozwolą klientom od razu z niej skorzystać. To jednak zaledwie pierwszy krok na naszej drodze do 5G. W przyszłości pasmo wykorzystane teraz dla #hello5G będzie częścią wielozakresowej sieci 5G, pomagając m.in. poprawić zasięg wewnątrz budynków. Liczymy na umożliwienie prac nad kolejnymi etapami 5G, dlatego intensywnie przygotowujemy się do uruchomienia sieci w pasmach wskazanych do tego na poziomie Unii Europejskiej, testując dostępne na rynku rozwiązania" - dodał Drożdż.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

