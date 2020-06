Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach, takich jak te należące do Taurona Ciepło, poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

"Już teraz - poprzez PGNiG Termika - jesteśmy drugim graczem na rynku ciepłowniczym w kraju i aktywnie poszukujemy możliwości wzmocnienia naszej pozycji. Jednocześnie będziemy inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach. To nie tylko zwiększy synergię tych jednostek z całą grupą, ale i dostosuje rozwiązania w nich stosowane do wymogów unijnych" - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie.

PGNiG podało dziś, że uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)