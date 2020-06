"W 2020 r. w zależności od sytuacji rynkowej firma zamierza przeznaczyć ok. 50 mln zł na R&D i na projekty inwestycyjne" - powiedział Cycoń podczas GPW Innovation Day.



"To są przede wszystkim projekty rozwojowe związane z quantum glass, linia projektowa związana z szybami zespolonymi, dokończenie projektu związanego z rozbudową zaplecza B+R. Spółka ma też projekt, w którym planuje ułamkowej linii produkcyjnej na potrzeby skalowania" - dodała wiceprezes Anna Warzybok.



Spółka posiada dofinansowanie na wszystkie te projekty, w wysokości 60-75% całkowitych kosztów.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)